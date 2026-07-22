Герой России из Ступина зарегистрирована на выборах в Госдуму

Центризбирком зарегистрировал список «Единой России» на выборах в Госдуму. По итогам заседания избирательной комиссии секретарь Генсовета партии, Владимир Якушев, военкор и Герой России Евгений Поддубный и Герой России Людмила Болилая получили удостоверения кандидатов в депутаты Госдумы.