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Трамп призвал защитить Гренландию от России и Китая

Трамп призвал защитить Гренландию от России и Китая

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети X ролик, в котором заявил, что Штаты будут помогать Гренландии защищаться от некой «угрозы» со стороны России и Китая.

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Комментарии
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Алексей Тан
Трамп призвал защитить Гренландию от России и Китая ============== Что то &quot;они&quot;... НУ! на проч! забыли , ИНОПЛАНЕТЯН, &quot;зелёных человечков&quot;... На Россию и Китай, свой взор обратили!...... С чего бы ЭТО!!??.
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Юрий Юрченко
Мерзавец ...
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