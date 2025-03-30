Алексей Тан

Трамп призвал защитить Гренландию от России и Китая ============== Что то "они"... НУ! на проч! забыли , ИНОПЛАНЕТЯН, "зелёных человечков"... На Россию и Китай, свой взор обратили!...... С чего бы ЭТО!!??.