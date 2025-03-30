Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети X ролик, в котором заявил, что Штаты будут помогать Гренландии защищаться от некой «угрозы» со стороны России и Китая.
Трамп призвал защитить Гренландию от России и Китая
Комментарии
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Алексей Тан
Трамп призвал защитить Гренландию от России и Китая ============== Что то "они"... НУ! на проч! забыли , ИНОПЛАНЕТЯН, "зелёных человечков"... На Россию и Китай, свой взор обратили!...... С чего бы ЭТО!!??.
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11 час.
Юрий Юрченко
Мерзавец ...
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11 час.
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