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Царьград

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Александр Цыбульский проверил качество новой дороги за 32 млн рублей

Александр Цыбульский проверил качество новой дороги за 32 млн рублей

В Приморском округе губернатор оценил качество дорожного ремонтаПочти километровый участок дороги, который ведет к Архангельской клинической психиатрической больнице, отремонтировали за счет средств областной казны в размере свыше 32 млн рублей.

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