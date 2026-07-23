Александр Цыбульский проверил качество новой дороги за 32 млн рублей

В Приморском округе губернатор оценил качество дорожного ремонтаПочти километровый участок дороги, который ведет к Архангельской клинической психиатрической больнице, отремонтировали за счет средств областной казны в размере свыше 32 млн рублей.
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