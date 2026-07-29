Пацанские приколы: взял гаджет, зашел в соцсети, получил задание от «куратора»… 20 лет лишения свободы

Скиф Туран

То что мы жили в разных СССР, в этом, я полностью с вами согласен. В военных городках, я тоже по долгу жил. Можно было найти студию танцев для девочек и всё. В крупных городах, возможно и были спортивные секции, не спорю, В средних и маленьких городах, в которых жил практически весь СССР, одна две секции на город, и то по блату. В сёлах, только: огород, хозяйство, самогон и по субботам в клубе танцы.