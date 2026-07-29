Пацанские приколы: взял гаджет, зашел в соцсети, получил задание от «куратора»… 20 лет лишения свободы Почему малолетки из культурной столицы выбирают законы зоны Людмила Николаева Фото: Илья Московец/URA.
Пацанские приколы: взял гаджет, зашел в соцсети, получил задание от «куратора»… 20 лет лишения свободы
Комментарии
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Скиф Туран
То что мы жили в разных СССР, в этом, я полностью с вами согласен. В военных городках, я тоже по долгу жил. Можно было найти студию танцев для девочек и всё. В крупных городах, возможно и были спортивные секции, не спорю, В средних и маленьких городах, в которых жил практически весь СССР, одна две секции на город, и то по блату. В сёлах, только: огород, хозяйство, самогон и по субботам в клубе танцы.
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1 м.
Александр Конкин
Обратите внимание, ни в едином из случаев.., нет воспитательного процесса в школе, коледже или ином учебном заведении. Зато камеры кругом.., скоро и в туалетах появятся!
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1 м.
Анфиса Иванова
Так а воспитателей-то где взять?! Их не стало с начала 2000 г...
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1 м.
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