Польша выгонит украинцев из всей Европы: на беженцев открывается охота

Польша предлагает Германии лишить украинских беженцев социальных выплат. Глава польского МИДа Радослав Сикорский на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем предложил ему изменить механизм социальной помощи таким образом, чтобы средства, которые Германия тратит на выплаты украинским беженцам, направлялись непосредственно киевскому режиму.
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