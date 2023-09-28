Российская нефть пробила западный потолок цен

Российская нефть продолжает дорожать, из-за чего пробила ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Сейчас один из главных сортов энергоресурса из РФ продается за более, чем 85 долларов за баррель, передает агентство Bloomberg.
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