"Каких зверей они подготовили": Клинцевич о "спящих ячейках" ГУР

Франц Клинцевич дал свою оценку произошедшему в "Крокус Сити Холле".Франц Клинцевич, бывший сенатор, глава Российского союза ветеранов Афганистана уверен, что без участия западных спецслужб террористический акт такого уровня, как в "Крокус Сити Холле" был бы неосуществим.