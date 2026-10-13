Россия — вторая в мире по числу криосохраненных людей

Россия занимает второе место в мире по количеству криосохраненных людей. Об этом сообщает kp.ru. "Мировым лидером являются США, там заморожено 566 криопациентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В СПЧ прокомменти...
- Клетчатые пижамы ...
- Ч На Васильевском о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым