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За рулем

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«Автостат»: рынок новых среднетоннажных грузовиков в сентябре вырос на 7%

«Автостат»: рынок новых среднетоннажных грузовиков в сентябре вырос на 7%

За сентябрь нынешнего года в России было реализовано 944 новых среднетоннажных грузовых автомобиля (MCV), что на 6,5% больше, чем в сентябре 2025-го, и на 15,1% больше, чем в августе 2026-го.

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