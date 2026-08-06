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Муж пострадавшей Анны Серегиной рассказал о состоянии спортсменки

Муж пострадавшей Анны Серегиной рассказал о состоянии спортсменки

Чемпионка России по атлетическому фитнесу, бронзовый призер чемпионата Европы и чемпионка мира по атлетическому фитнесу в парном позировании Анна Серегина впала в кому после операции по установки грудных имплантов в столичной частной клинике.

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