В Киеве частично обесточены четыре района. Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на украинский энергетический холдинг «ДТЭК».
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