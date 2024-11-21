Бывшие сотрудники Блиновской раскрыли детали ее бизнеса

Бизнес-интересы «королевы марафонов» Елены Блиновской обслуживали десятки компаний. Об этом заявили бывшие сотрудники блогера в ходе заседания Савеловского райсуда 21 ноября, их слова приводят «Известия».
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