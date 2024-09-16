📹⚡️Экипажи многоцелевого фрегата 1-го ранга пр. 22350 "Адмирал Головко", а также ракетного крейсера 1-го ранга пр.
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📹⚡️Экипажи многоцелевого фрегата 1-го ранга пр. 22350 "Адмирал Головко", а также ракетного крейсера 1-го ранга пр.