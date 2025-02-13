Во Владимирской области суд конфисковал дорогой внедорожник у пьяного водителя

Ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством.Муромский городской суд вынес приговор жителю областного центра, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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