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Владимирские новости

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Во Владимирской области суд конфисковал дорогой внедорожник у пьяного водителя

Во Владимирской области суд конфисковал дорогой внедорожник у пьяного водителя

Ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством.Муромский городской суд вынес приговор жителю областного центра, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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