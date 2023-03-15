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Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности

Студент паранойи: «Сказ о четырех с половиной татами» и сбивчивая философия юности

Оказалось, что вселенная бесконечна, даже если попробовать запереть ее в маленькой комнатушке: на канале «Покебол с предсказанием», по случаю премьеры аниме «Ину-о: Рождение легенды», идет импровизированная текстовая ретроспектива Масааки Юасы.

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