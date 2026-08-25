Visa присоединяется к международной инициативе BLOOM под эгидой регулятора Сингапура

Глобальный платежный гигант Visa официально объявил о своем участии в международном проекте BLOOM (Borderless, Liquid, Open, Online, Multi-currency), инициированном Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS).
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