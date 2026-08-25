MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Visa присоединяется к международной инициативе BLOOM под эгидой регулятора Сингапура

Visa присоединяется к международной инициативе BLOOM под эгидой регулятора Сингапура

Глобальный платежный гигант Visa официально объявил о своем участии в международном проекте BLOOM (Borderless, Liquid, Open, Online, Multi-currency), инициированном Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии