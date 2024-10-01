Ефимов: более 70 объектов образования построят по КРТ у МЦК, БКЛ и МЦД

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что вблизи станций Московского центрального кольца (МЦК), Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и Московских центральных диаметров (МЦД) в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), согласно предварительным планам, построят более 70 новых объектов образования.
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