Рязань отмечает День города!

«Рязанские новости» поздравляют читателей с Днём города! Желаем Рязани развития и новых достижений, а всем, кто здесь живёт и гостит, — хорошего настроения, ярких впечатлений и тёплого праздничного дня!День города Рязани традиционно отмечается в конце августа и каждый год объединяет жителей и гостей на праздничных площадках.
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