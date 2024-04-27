Тайна 9 Мая: Как Си Цзиньпин будет присутствовать на Красной площади

Си Цзиньпин отправляется в начале мая в европейское турне отбивать отдельные страны Европы от США. Но есть интрига, которая касается России: где будет находиться глава КНР 9 Мая? А также мистика: как китайский "кормчий" — вместо Будапешта или Парижа — всё равно окажется в День Победы на Красной … .