Тайна 9 Мая: Как Си Цзиньпин будет присутствовать на Красной площади

Си Цзиньпин отправляется в начале мая в европейское турне отбивать отдельные страны Европы от США. Но есть интрига, которая касается России: где будет находиться глава КНР 9 Мая? А также мистика: как китайский "кормчий" — вместо Будапешта или Парижа — всё равно окажется в День Победы на Красной … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии