Брюссель не заинтересован в деэскалации конфликта

Об этом в эфире БелВПО заявил экс-судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. «Если в борьбе за влияние между администрацией Трампа и администрацией ЕС победит Брюссель, то не стоит ожидать потепления в отношениях между Польшей и Беларусью.
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