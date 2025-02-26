Брюссель не заинтересован в деэскалации конфликта

Об этом в эфире БелВПО заявил экс-судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. «Если в борьбе за влияние между администрацией Трампа и администрацией ЕС победит Брюссель, то не стоит ожидать потепления в отношениях между Польшей и Беларусью.