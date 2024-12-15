«Это настоящая пятая колонна». Скандальный законопроект ФАДН: диаспоры в России будут ликвидированы?

Нужен закон не "уточнение правового статуса организаций", а запрещение всех этнических организаций. Создаете общность "российский народ", вот и создавайте, только не забывайте, что основополагающими должны в нашей стране выступать русские, и государственный язык должен быть русский. Кого не устраивает- чемодан, вокзал, исторический кишлак. И не хер облегчать мигрантам вывод денежной массы за бугор. Они должны платить налоги и процент с загран переводов.

НК

Наталья Котельникова

Какие диаспоры? Странно, господа. Вы государевы люди, проставлены на защиту государства и его людей, сидите там и на полном серьёзе обсуждаете, размышляете, ищите смвсл в том, быть или не быть организованным преступникам хозяевами и советчиками в чужой им стране? Быть или быть преступному сообществу с вами в сговоре? Да вы с ума сходите за народные деньги, прожираете их на халяву и делаете постоянно вид, что работаете. Не должно быть никаких диаспор в России и никаких связанных с ними фудн и остального дерьма по отмыванию и воровства денег, напридумывал себе должностей и сидите на народной шее. Гнать ВСЕХ и закрыть все эти лавочки. Другого и быть не должно. Хватит жироватб.