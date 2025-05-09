Терапевт рассказала о передающихся через пищу и воду летом инфекциях

Летом риск заражения инфекциями, передающимися через воду и пищу, значительно возрастает. Таким мнением в беседе с «Известиями» 9 мая поделилась профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии