Роскомнадзор заблокировал очередное популярное приложение в России. В этот раз у пользователей перестал работать Discord (18+) - платформа для общения, конференций и пользующаяся спросом среди геймеров, сообщает PRIMPRESS.
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