Российские военные ответным ударом “распотрошили” противника, пишут военкоры. ВСУ перебросили наемников из западных ЧВК к Курской области Легионеры западных ЧВК перенаправлены командованием ВСУ к границе Курской области, они должны пополнить резервы личных частей, которые испытывают острую нехватку кадров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии