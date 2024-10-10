В российском городе взяли под стражу директора департамента «Русала» по делу о подкупе

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела компании текстильной промышленности и сотрудника руководящего состава группы компаний «Русал» по делу о коммерческом подкупе при закупке средств индивидуальной защиты — респираторов.
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