В Муравленко около 500 детей поучаствовали в акции «Берега памяти»

В Муравленко 10 мая прошла патриотическая акция «Берега памяти», посвященная Дню Победы. Она объединила около полутысячи юных участников и столько же зрителей, сообщила глава города Елена Молдован на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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