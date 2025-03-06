Видео закладки СВУ в банкомат Газпромбанка в московском ТЦ «Свиблово». Злоумышленник задержан. Ему 20 лет.
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Видео закладки СВУ в банкомат Газпромбанка в московском ТЦ «Свиблово». Злоумышленник задержан. Ему 20 лет.