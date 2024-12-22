"ПСЖ" обыграл "Ланс" в 1/16 финала Кубка Франции, Сафонов отбил два пенальти

В матче 1/32 финала Кубка Франции "ПСЖ", в составе которого с первых минут вышел российский голкипер Матвей Сафонов, обыграл еще одного представителя Лиги 1 "Ланс" Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
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