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"ПСЖ" обыграл "Ланс" в 1/16 финала Кубка Франции, Сафонов отбил два пенальти

"ПСЖ" обыграл "Ланс" в 1/16 финала Кубка Франции, Сафонов отбил два пенальти

В матче 1/32 финала Кубка Франции "ПСЖ", в составе которого с первых минут вышел российский голкипер Матвей Сафонов, обыграл еще одного представителя Лиги 1 "Ланс" Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

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