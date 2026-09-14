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Ивановские новости

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Уралсиб признан лучшим по кредитам наличными в сентябре

Уралсиб признан лучшим по кредитам наличными в сентябре

Банк Уралсиб признан лидером по кредитам наличными в сентябре, эксперты оценивали ставки, сумму и срок кредитования, полную стоимость, наличие опций для снижения ставки и другие параметры.

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