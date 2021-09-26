(Не)идеальные отношения: 13 фильмов про любовь человека и робота

Роботы-любовники, заботливые андроиды и незаменимые голосовые помощники — в мире одиночества и социального дистанцирования герои фильмов из нашей подборки исследуют, может ли искусственный интеллект стать для человека больше, чем набором команд .
Роботы-любовники, заботливые андроиды и незаменимые голосовые помощники — в мире одиночества и социального дистанцирования герои фильмов из нашей подборки исследуют, может ли искусственный интеллект стать для человека больше, чем набором команд .
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