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(Не)идеальные отношения: 13 фильмов про любовь человека и робота

(Не)идеальные отношения: 13 фильмов про любовь человека и робота

Роботы-любовники, заботливые андроиды и незаменимые голосовые помощники — в мире одиночества и социального дистанцирования герои фильмов из нашей подборки исследуют, может ли искусственный интеллект стать для человека больше, чем набором команд .

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