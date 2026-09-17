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Царьград

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Hugo Boss избрал Майкла Мюррея председателем совета директоров

Hugo Boss избрал Майкла Мюррея председателем совета директоров

Гендиректор Frasers Group Майкл Мюррей стал председателем совета директоров Hugo Boss. Frasers владеет около 48% акций компании.

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