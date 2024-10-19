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Делает ли костюм супергероя Супергероем? Рассуждают «Геройчики» в новом эпизоде

Делает ли костюм супергероя Супергероем? Рассуждают «Геройчики» в новом эпизоде

Что первично — супергерой или его костюм? Может ли настоящий герой не носить броскую одежду, а облачённый в яркие доспехи гордец оказаться не очень-то то смелым персонажем? Ещё как и да! Об особенностях супергеройской одежды и призвания рассуждают в новой серии «Геройчиков».

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