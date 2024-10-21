Руководителю приморской оптовой торговли предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на 128 миллионов рублей

В Приморском крае правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия в отношении руководителя предприятия оптовой торговли одеждой и обувью, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
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