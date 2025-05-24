Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 575 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Эрнст
    Хахаха. Россия "украла", теперь у вас мозгов не хватает заново создать.?!Трамп: США массов...
  • Галина Потапчик
    Все это в теории, а на практике как узнать ? Куда можно обратиться?Генетик Волчков: ...
  • Вера Роднова
    А зачем им деньги дают они же тупые,играть не умеют.Тренер Карпин о з...

Психиатр Киреева: люди с СДВГ чаще всего страдают от ожирения и диабета

Психиатр Киреева: люди с СДВГ чаще всего страдают от ожирения и диабета

Люди с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) чаще всего страдают от ожирения и диабета, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ИНН Пироговского университета Ирина Киреева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх