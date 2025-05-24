Психиатр Киреева: люди с СДВГ чаще всего страдают от ожирения и диабета

Люди с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) чаще всего страдают от ожирения и диабета, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ИНН Пироговского университета Ирина Киреева.
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