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Тамбиев об уходе Грэйовака из «Адмирала»: «Если легионер играет слабее россиян, то какой это легионер? Пу моложе, более резкий»

Главный тренер «Адмирала» высказался после матча с «Сибирью» (3:2 ОТ). «Абсолютно равная игра. Много единоборств.

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