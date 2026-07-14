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Мода и Шоу-бизнес

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Рэпер Киевстонер* отрицает свою причастность к подготовке к теракту

Рэпер Киевстонер* отрицает свою причастность к подготовке к теракту

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Подмосковье. К удивлению многих, одним из организаторов выступил рэпер и видеоблогер Киевстонер* (в РФ внесён в перечень террористов и экстремистов), который когда-то работал в России.

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