Рэпер Киевстонер* отрицает свою причастность к подготовке к теракту

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Подмосковье. К удивлению многих, одним из организаторов выступил рэпер и видеоблогер Киевстонер* (в РФ внесён в перечень террористов и экстремистов), который когда-то работал в России.
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