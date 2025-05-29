Пушилин: ВСУ вывозили детей из Красноармейска без согласия родителей

Украинские практиковали такое и в других населённых пунктах в рамках подготовки к уличным боям.По данным главы ДНР Дениса Пушилина, украинские военные ведут активную подготовку Красноармейска к предстоящим уличным боям.
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