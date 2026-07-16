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Царьград

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Белый дом заявил о продолжении расследования удара по школе в Иране

Белый дом заявил о продолжении расследования удара по школе в Иране

Белый дом продолжает расследование удара по школе в Минабе, начатого в начале войны с Ираном. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила о непричастности США, несмотря на найденные обломки ракеты с маркировкой американского боеприпаса.

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