Во Владивостоке прошел прием по случаю праздника Весны

Владивосток, 14 января /Синьхуа/ -- Генеральное консульство КНР во Владивостоке вечером в понедельник устроило прием по случаю наступающего праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ под названием "Золотая змея встречает весну".