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Китай

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Во Владивостоке прошел прием по случаю праздника Весны

Владивосток, 14 января /Синьхуа/ -- Генеральное консульство КНР во Владивостоке вечером в понедельник устроило прием по случаю наступающего праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ под названием "Золотая змея встречает весну".

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