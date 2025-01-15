Во Владивостоке прошел прием по случаю праздника Весны

Владивосток, 14 января /Синьхуа/ -- Генеральное консульство КНР во Владивостоке вечером в понедельник устроило прием по случаю наступающего праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ под названием "Золотая змея встречает весну".
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