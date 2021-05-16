Ухо востро: остановит ли мониторинг рынков рост цен в России

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов поручил Минсельхозу и Минэкономразвития ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния этой динамики на стоимость продукции в России.
Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов поручил Минсельхозу и Минэкономразвития ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния этой динамики на стоимость продукции в России.
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