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Ухо востро: остановит ли мониторинг рынков рост цен в России

Ухо востро: остановит ли мониторинг рынков рост цен в России

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов поручил Минсельхозу и Минэкономразвития ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния этой динамики на стоимость продукции в России.

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