Читатели The Washington Post осудили НАТО за высокомерие по отношению к России

Американцы отметили, что Вашингтон буквально «выстрелил» себе в ногу, когда оттолкнул Россию. При этом читатели добавили, что Запад совершил этот просчет, «высокомерно расширяя НАТО» на восток и полностью игнорируя справедливые возражения Москвы.