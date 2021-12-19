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Читатели The Washington Post осудили НАТО за высокомерие по отношению к России

Читатели The Washington Post осудили НАТО за высокомерие по отношению к России

Американцы отметили, что Вашингтон буквально «выстрелил» себе в ногу, когда оттолкнул Россию. При этом читатели добавили, что Запад совершил этот просчет, «высокомерно расширяя НАТО» на восток и полностью игнорируя справедливые возражения Москвы.

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