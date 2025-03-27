Еще один отрезок КАД частично перекроют из-за уборки зимней грязи. С 27 по 31 марта водители не смогут проехать по четвертой полосе внешнего кольца от Рябовского до Пискаревского.
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Еще один отрезок КАД частично перекроют из-за уборки зимней грязи. С 27 по 31 марта водители не смогут проехать по четвертой полосе внешнего кольца от Рябовского до Пискаревского.