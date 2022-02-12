Украина дала России 48 часов для детального разъяснения «военной деятельности» на границе Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщил о том, Украина обратилась к РФ с запросом предоставить в течение 48 часов детальные разъяснения «военной деятельности» в районах, прилегающих к территории Украины, в том числе в Крыму.