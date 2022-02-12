Политика как она есть

39 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    ...и премьер министром! А в 24-м я бы его и Президентом выбрал«Назначьте Шапшу ...
  • Андрей
    Рояль помню, а больше в Забайкалье ничего не поступало..."масквичи сожрали все?"«НАТО не бомбило,...
  • Игорь Ткачук
    У Вашингтон Поц глаз-алмаз!Washington Post: ...

Украина дала России 48 часов для детального разъяснения «военной деятельности» на границе

Украина дала России 48 часов для детального разъяснения «военной деятельности» на границе

Украина дала России 48 часов для детального разъяснения «военной деятельности» на границе  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщил о том,  Украина обратилась к РФ с запросом предоставить в течение 48 часов детальные разъяснения «военной деятельности» в районах, прилегающих к территории Украины, в том числе в Крыму.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх