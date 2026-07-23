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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Слэйтер о возможном переходе Леброна Джеймса: «Уорриорз» настроены пессимистично, не планируют этого»

« Голден Стэйт » считается одним из основных претендентов на переход Леброна Джеймса . Инсайдер ESPN Энтони Слэйтер с этим не согласен.

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