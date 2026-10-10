Суд изъял у частников земли на берегу Волги в пользу государства

Нижегородский областной суд 6 октября отменил решение районной инстанции и постановил изъять участки на берегу Волги в пользу государства, удовлетворив иск природоохранного прокурора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
- А Сбывается худшее?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым