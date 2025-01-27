«Не брезговал либералами»: Ямальский депутат упрекнул активиста-оленевода в лукавстве. Скрин

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин упрекнул активиста-тундровика Ямала, сторонника КПРФ Ейко Сэротэтто в том, что тот ранее обращался за помощью к партии ЛДПР, несмотря на его презрение к «либералам».
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