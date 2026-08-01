«Сбили лишь одну баллистическую ракету» - жалобы Зеленского на нехватку ПВО В ночь на 1 августа ВС РФ нанесли очередной комбинированный удар по Украине.
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«Сбили лишь одну баллистическую ракету» - жалобы Зеленского на нехватку ПВО В ночь на 1 августа ВС РФ нанесли очередной комбинированный удар по Украине.
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