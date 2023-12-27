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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Ивлеева во второй раз слезно попросила дать ей второй шанс после скандальной вечеринки

Ивлеева во второй раз слезно попросила дать ей второй шанс после скандальной вечеринки

МОСКВА, 27 декабря, ФедералПресс. После скандальной вечеринки с полуобнаженными селебрити Настя Ивлеева записала второе видеообращение, в котором слезно умоляет общественность простить ее и дать второй шанс.

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