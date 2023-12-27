Ивлеева во второй раз слезно попросила дать ей второй шанс после скандальной вечеринки

МОСКВА, 27 декабря, ФедералПресс. После скандальной вечеринки с полуобнаженными селебрити Настя Ивлеева записала второе видеообращение, в котором слезно умоляет общественность простить ее и дать второй шанс.
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