Василевский отразил 22 из 23 бросков «Монреаля». У него 5 побед в последних 6 матчах

Андрей Василевский отразил 22 из 23 бросков «Монреаля». Российский вратарь сыграл в матче против «Канадиенс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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