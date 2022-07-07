В таком пункте специалисты не только проконсультируют желающих поступить на службу по контракту, объяснят все детали, нюансы и социальные гарантии, которые получает контрактник, но и проведут психологическое тестирование потенциальных кандидатов.
В таком пункте специалисты не только проконсультируют желающих поступить на службу по контракту, объяснят все детали, нюансы и социальные гарантии, которые получает контрактник, но и проведут психологическое тестирование потенциальных кандидатов.
Свежие комментарии